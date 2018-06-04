Москвичей снова предупредили об опасной погоде

Синоптики сообщили жителям Москвы и области, что в регионе продолжит действовать желтый уровень опасности 5 июня из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности в указанном регионе продолжает оставаться повышенным.

Реклама

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в предупреждении организации.

Уточняется, что в других областях также возможны дождь и грозы. Кроме того, для региона характерна высокая пожароопасность.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 июня, в Москве ожидается до +25°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С. Днем облачно, местами кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/c, местами порывы до 12-17 м/c.