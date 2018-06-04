В Тбилиси метро прекратило работу из-за забастовки машинистов

В грузинском Тбилиси машинисты устроили забастовку, чтобы добиться повышения зарплаты, передает РИА «Новости».

Как отмечается, машинисты выдвинули требования увеличения зарплаты с 7 лари (177 руб.) до 10 лари (252 руб.) в час. Речь идет о примерно 240 машинистах. Мэр города Каха Каладзе заявил, что они получают достаточную зарплату.

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«У входа в метро установлен плакат с просьбой воспользоваться автобусом, так как метро закрыто», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 4 июня автобусы будут ездить бесплатно.

Ранее в центре Тбилиси протестующие возобновили акции протеста с требованием наказать виновных в убийстве подростков, которое произошло зимой.