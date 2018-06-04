В Гватемале объявлен красный уровень тревоги из-за извержения вулкана

В Гватемале в нескольких городах объявлен красный уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Об этом сообщает MVS Noticias.

По данным телеканала, режим повышенной опасности распространяется на города Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго.

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Как отмечается, в других районах страны сохраняется оранжевый уровень тревоги.

Ранее сообщалось, что число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до семи.

Как отмечалось, в результате извержения также пострадали около 296 человек.