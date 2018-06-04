В Гватемале шесть человек погибли при извержении вулкана

В Гватемале при извержении вулкана Фуэго погибли шесть человек. Об этом сообщает телеканал NTN24.

По данным телеканала, в результате извержения также пострадали около 20 человек.

Ранее сообщалось, что лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа достигла океана, в результате химической реакции образовалось токсичное облако.

Как отмечалось, в регионе были зафиксированы 23 трещины, образовавшиеся в связи с возросшей активностью вулкана. Власти попросили граждан «держатся подальше» от ядовитого облака.