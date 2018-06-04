Полиция задержала стрелка с «рок-н-ролльного марафона» в Сан-Диего

Американская полиция задержала женщину, которая открыла стрельбу на пути к «рок-н-ролльному марафону» в Сан-Диего. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, подозреваемая была задержана через час после инцидента, при ней найдено пневматическое оружие.

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Как отмечается, в результате происшествия был госпитализирован сотрудник полиции, который случайно выстреливший себе в ногу.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный открыл стрельбу на пути к «рок-н-ролльному марафону» в Сан-Диего.

Как отмечалось, инцидент произошел на многоуровневой парковке.