В ТЦ в Ивантеевке произошел пожар

В торговом центре в Ивантеевке произошел пожар площадью 150 кв. м. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«В 18.20 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Ивантеевка, ул. Задорожная. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение мансарды и обрешетки кровли здания. В 19.04 - локализация пожара на площади 150 кв. м. В 19.11 - ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

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Согласно данным открытых источников, по указанному адресу располагается торговый центр.

Ранее сообщалось, что при пожаре в ТРК «Комсомолл» в Иркутске пострадали 10 детей.