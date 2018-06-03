Полиция Берлина не рассматривает стрельбу в соборе как теракт

В полиции Берлина заявили, что не рассматривают инцидент со стрельбой в соборе как теракт. Об этом говорится в твиттере полиции.

В ведомстве добавили, что подозреваемым дебоширом оказался 53-летний мужчина.

«Оснований предполагать террористический или исламистский мотив произошедшего нет», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе, стрелял в дебошира.

В результате произошедшего пострадали два человека.

Мотивы виновника произошедшего пока неизвестны.