Полиция Берлина не рассматривает стрельбу в соборе как теракт
В полиции Берлина заявили, что не рассматривают инцидент со стрельбой в соборе как теракт. Об этом говорится в твиттере полиции.
В ведомстве добавили, что подозреваемым дебоширом оказался 53-летний мужчина.
«Оснований предполагать террористический или исламистский мотив произошедшего нет», — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе, стрелял в дебошира.
В результате произошедшего пострадали два человека.
Мотивы виновника произошедшего пока неизвестны.