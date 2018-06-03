Супруга Вышинского рассказала об ограблении его квартиры в Киеве

Жена арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского Ирина заявила, что в квартире ее супруга в Киеве перевернули все вверх дном, передает РИА «Новости».

«В Киеве у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем», — сказала она.

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В свою очередь гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал ограбление киевской квартиры Вышинского мародерством.

«Это типичное бесстыдное мародерство, иначе это не назовешь», — сказал Киселев.

В Киеве обокрали квартиру руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, на месте происшествия работает полиция.

Ранее российская сторона потребовала, чтобы власти Украины немедленно освободили Вышинского и сняли с него все обвинения.