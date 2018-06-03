В Москве у станции метро «Маяковская» произошло возгорание кабеля

Кабель загорелся на строительной площадке рядом со станцией метро «Маяковская» в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«На строительной площадке произошло возгорание кабеля», — сообщили в ведомстве.

Ранее Московский метрополитен сообщил, что северный вестибюль станции «Маяковская» Замоскворецкой линии временно закрыт по техническим причинам. Для входа в метро и выхода в город для пассажиров открыт южный вестибюль.

Также в информационном центре транспортного комплекса Москвы рассказали о перекрытии улиц Молдавская и Малая Филевская с 1 июня по 25 августа. Ограничение движения транспорта связано с продлением сроков работ по реконструкции станции метро «Кунцевская».