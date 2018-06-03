Появилось видео с места ликвидации главаря банды в Дагестане

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места спецоперации по ликвидации главаря банды в Дагестане, передает РИА «Новости».

В видеоролике показаны кадры нейтрализации боевика, а также изъятия оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что операция проводилась в Цумадинском районе. Боевик отказывался сдавать оружие и открыл огонь по бойцам спецназа ФСБ.

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В сообщении НАК говорится, что предварительно ликвидированный боевик опознан как главарь «цумадинской» банды.

Правоохранители и мирные жители в ходе операции не пострадали.