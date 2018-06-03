Появилось видео с места ликвидации главаря банды в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места спецоперации по ликвидации главаря банды в Дагестане, передает РИА «Новости».
В видеоролике показаны кадры нейтрализации боевика, а также изъятия оружия и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что операция проводилась в Цумадинском районе. Боевик отказывался сдавать оружие и открыл огонь по бойцам спецназа ФСБ.
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В сообщении НАК говорится, что предварительно ликвидированный боевик опознан как главарь «цумадинской» банды.
Правоохранители и мирные жители в ходе операции не пострадали.