В торговом павильоне в Мытищах произошел пожар на 300 квадратных метрах

Как сообщил источник в экстренных службах Московской области, в подмосковных Мытищах произошел пожар на территории торгового павильона, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, передает РИА «Новости».

«Горит кровля торгового павильона на улице Коммунистическая, площадь пожара составляет 300 квадратных метров», — рассказал источник.

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Он также рассказал, что из помещения горящего павильона эвакуировали десять человек. Общая площадь здания составляет 400 квадратных метров. В данный момент специалисты на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о пожаре в металлическом ангаре в столичном районе Печатники.