В Дагестане ликвидировали главаря местной банды

В ходе контртеррористической операции в Дагестане нейтрализован главарь местной банды. Об этом сообщила пресс-служба национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА «Новости».

Операция проводилась в Цумадинском районе. Боевик отказывался сдавать оружие и открыл огонь по бойцам спецназа ФСБ.

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В сообщении НАК говорится, что предварительно ликвидированный боевик опознан как главарь «цумадинской» банды.

На месте столкновения обнаружено оружие и боеприпасы. Правоохранители и мирные жители в ходе операции не пострадали.

Ранее в Цумадинском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО).