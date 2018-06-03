В Дагестане ликвидировали главаря местной банды
В ходе контртеррористической операции в Дагестане нейтрализован главарь местной банды. Об этом сообщила пресс-служба национального антитеррористического комитета (НАК), передает РИА «Новости».
Операция проводилась в Цумадинском районе. Боевик отказывался сдавать оружие и открыл огонь по бойцам спецназа ФСБ.
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В сообщении НАК говорится, что предварительно ликвидированный боевик опознан как главарь «цумадинской» банды.
На месте столкновения обнаружено оружие и боеприпасы. Правоохранители и мирные жители в ходе операции не пострадали.
Ранее в Цумадинском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО).