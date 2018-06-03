Пожар произошел на юго-востоке Москвы

Представители Главного управления МЧС России по Москве сообщили о пожаре, который произошел в металлическом ангаре в районе Печатники, передает агентство городских новостей «Москва».

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Южнопортовая, д. 15, стр. 21. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 м. Произошло частичное обрушение кровли», — сообщили спасатели.

Благодаря работе пожарных, возгорание было локализовано в 7.03 и ликвидировано в 7.45. Сведения о пострадавших отсутствуют. В ликвидации пожара были задействованы 115 человек личного состава и 37 единиц техники.