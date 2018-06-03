МЧС сообщило о двух лесных пожарах на Сахалине

На севере Сахалина зафиксированы два крупных лесных пожара, общая площадь которых составляет 20 гектаров, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по области.

«По состоянию на 06.00 03.06.2018 на территории Сахалинской области зарегистрировано два природных пожара на территории Охинского района», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что речь идет об участках леса рядом с селом Тунгор. Общая площадь возгорания на одно из них, по словам пожарных, превысила 20 гектаров. На втором пламенем охвачены оказались 0,3 гектара леса. Эти территории принадлежат Тунгорскому участковому лесничеству.

Пожарам был присвоен четвертый класс опасности, возгорания определили как низовые. Ликвидацией пламени занимаются 20 человек и пять единиц техники. В данный момент устанавливаются причины возгорания.