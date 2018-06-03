Моряки с застрявших в ОАЭ российских судов вернулись домой

Директор компании «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой заявил, что десять российских моряков с судов компании, арестованных в ОАЭ, вернулись в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще трое задержались в аэропорту Дубая, они летят ближайшим рейсом», — сказал Цой.

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Ранее сообщалось, что экипаж судна «Кристал Ист», арестованного в ОАЭ, подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков

Танкер «Кристал Ист» компании-банкрота находится в ОАЭ с июня 2017 года. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна «Кристал Ист» вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена.