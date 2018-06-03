В Болгарии хотят усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС
Корову из Болгарии хотят усыпить за переход границы с Сербией. Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, беременная корова по кличке Пенка убежала от своего хозяина и пересекла границу с Сербией, после этого ее нашел сербский фермер и вернул владельцу.
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Как отмечается, за это корове грозит усыпление, так как Сербия не входит в Евросоюз.
По правилам ЕС, животное не может пересекать границу без ветеринарного сертификата здоровья, миную таможню.
Владелец Пенки не понимает, как корова смогла пересечь границу незаметно. И в настоящее время пытается спасти жизнь животному привлекая внимание общественности к этой истории.