В Ленобласти пенсионерку задержали за ограбление банка

В Ленинградской области сотрудники полиции раскрыли ограбление банка, сообщает пресс-служба МВД.

«28 мая 2018 года около 9 часов утра неизвестный злоумышленник вошел в помещение филиала банка на проспекте Ленина в г. Кириши и, применив физическую силу к 29-летней сотруднице указанной организации, похитил около 530 тыс. рублей, после чего с места преступления скрылся», — говорится в сообщении.

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Пострадавшая сотрудница банка была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК (грабеж).

Полиция задержала 21-летнего жителя Киришского района, 70-летнюю пенсионерку, а также сотрудницу данной финансовой организации.

Ранее сообщалось, что петербуржец сломал зуб о шаверму и в отместку попытался ограбить кафе.