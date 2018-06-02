Неизвестный украл из сейфа в офисе в Москве 2,8 млн рублей
Из офиса компании в районе Бутырский в Москве похитили 2,8 млн рублей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.
Уточняется, что в полицию обратилась генеральный директор коммерческой компании и заявила о хищении денежных средств из офиса в Огородном проезде.
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«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в помещение офиса по указанному адресу, где взломал сейф и совершил кражу 2,8 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В мае на юге Москвы в районе Бирюлево Западное неизвестный похитил три тонны фисташек со склада.