Неизвестный украл из сейфа в офисе в Москве 2,8 млн рублей

Из офиса компании в районе Бутырский в Москве похитили 2,8 млн рублей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

Уточняется, что в полицию обратилась генеральный директор коммерческой компании и заявила о хищении денежных средств из офиса в Огородном проезде.

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«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в помещение офиса по указанному адресу, где взломал сейф и совершил кражу 2,8 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В мае на юге Москвы в районе Бирюлево Западное неизвестный похитил три тонны фисташек со склада.