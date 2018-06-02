В аэропорту Брюсселя обезвредили бомбу времен войны

В аэропорту Брюсселя специалисты обезвредили снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что снаряд был обнаружен на одной из приангарных площадок. Работа аэропорта была приостановлена.

Взрывотехники смогли вывести снаряд из строя, не взрывая его.

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Ранее в Румынии при взрыве снаряда времен Второй мировой войны погиб человек, еще двое получили ранения. Причиной произошедшего стал снаряд времен войны, задетый рабочими.

В начале мая противотанковую мину без запала обнаружили на территории ипподрома в Бишкеке.