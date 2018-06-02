Россия и Турция обсудили безопасность дипломатов друг друга

Министерство иностранных дел России сообщило о межведомственных консультациях по борьбе с террористической угрозой, которые прошли между заместителем министра иностранных дел России Олегом Сыромолотовым и его турецкий коллега Кааном Эсенера, которые прошли в Анкаре.

«Стороны обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, обсудили вопросы соответствующего двустороннего взаимодействия на международных площадках и по линии профильных министерств и ведомств, в том числе в целях обеспечения безопасности дипломатических и консульских миссий двух стран и их персонала», — говорится в тексте официального сообщения.

В министерстве отметили, что консультации прошли 1 июня.