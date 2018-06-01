МЧС не выявило нарушений норм пожарной безопасности в ТРК в Иркутске

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МЧС в ходе совместной с прокуратурой проверки два месяца назад не выявило нарушений требований пожарной безопасности в игровой комнате в ТРК в Иркутске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В помещении центра «Гравитация» на третьем этаже в момент проверки нарушений выявлено не было, оно полностью соответствовало требованиям пожарной безопасности», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве также отметили, что «пожарная сигнализация не сработала, так как не было задымления от горения паров газовоздушной смеси».

Ранее сообщалось, что появилось видео момента взрыва в ТРК в Иркутске, где в игровой комнате пострадали восемь детей.