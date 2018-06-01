В Германии поймали сбежавших из зоопарка львов, тигров и ягуара

В Германии поймали львов, тигров и ягуара, сбежавших из зоопарка «Ейфель», который находится в городе Люнебах, передает «Би-би-си».

Животные сбежали после наводнения от шторма, повредившего ограждения вольеров. Массовый поиск проводился с участием полиции, пожарных и ветеринаров.

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Местные власти не дали подробностей о поимке, но сообщили, что животные возвращены в своих клетки.

Ранее сообщалось, что сбежали два тигра, два льва, ягуар и медведь. Медведь был застрелен.