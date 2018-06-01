В Москве из здания института хирургии имени Вишневского эвакуировали 100 человек

В Москве из-за возгорания в НМИЦ хирургии им. А.Вишневского из здания были эвакуированы около 100 человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из здания эвакуировали около 100 человек. Возгорание было ликвидировано огнетушителем», — рассказал он.

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По предварительным данным, на ул. Большая Серпуховская, д. 27 в здании НМИЦ хирургии им. А.Вишневского произошло возгорание медицинского аппарата в кабинете на пятом этаже.

В свою очередь в МЧС рассказали, что возгорание было ликвидировано до их приезда.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва.