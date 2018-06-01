Путин навестил детей в московской больнице

Российский президент Владимир Путин посетил новый корпус московской детской больницы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о Морозовской детской городской клинической больнице, в которой глава государства проведал двух детей. Новый комплекс больницы способен вместить 500 пациентов. В нем оказывают медицинскую помощь детям, у которых проблемы с сердцем.

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Уточняется, что во время визита в медучреждение Путин посетил 16-летнюю девушку и 6-летнего мальчика. Глава государства расспросил их о самочувствии и узнал, как проходит лечение.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе «прямой линии» будет поддерживать связь с губернаторами регионов и членами правительства.