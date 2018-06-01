Действие желтого уровня погодной опасности продлили из-за заморозков

Синоптики предупредили жителей Москвы и области о желтом уровне опасности 2 июня из-за заморозков и высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности в указанном регионе продолжает оставаться повышенным.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в предупреждении организации.

Уточняется, что погодная ситуация, аналогичная погоде в Московской области, наблюдается в Курской области. Жителей Брянской, Калужской, Тверской и Тульской областей предупредили о высокой пожароопасности. В Ярославской, Смоленской, Рязанской, Костромской, Ивановской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областях также ожидают заморозки.

Ранее москвичей предупредили о заморозках в первый день лета.