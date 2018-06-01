На Украине опровергли связь «организатора» покушения на Бабченко с разведкой

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Прокурор Руслан Кравченко заявил, что Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), передает «112 Украина».

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию [о сотрудничестве Германа с контрразведкой], это неправда», — сказал Кравченко после заседания Шевченковского районного суда города Киева, где Герману выбирали меру пресечения.

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Прокурор подчеркнул, что он никогда не был агентом СБУ или контрразведки, а также никак не связан с деятельностью ведомства.

Ранее Герман заявил, что он сотрудничал с украинской контрразведкой.