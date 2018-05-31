В Симферополе перестал работать телефон «скорой» из-за кражи кабеля

В Симферополе скорая помощь временно перестал принимать вызовы по телефону, сообщается на сайте минздрава Крыма.

Отмечается, что причиной этого стала кража телефонного кабеля.

«Как сообщил директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Астанкин 31 мая 2018 года с 04.00 в Симферополе не обеспечивается прием вызовов скорой помощи <...> по причине хищения телефонного кабеля в зоне ответственности ГУП РК «Крымтелеком», — говорится в сообщении.

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Населению рекомендуют использовать телефон «112», либо обращаться на подстанцию скорой помощи или в больницы лично.

Ранее сообщалось, что жителей Симферополя взбудоражил громкий хлопок в небе.