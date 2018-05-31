МЧС: более 50 человек пострадали от ветра в регионах ЦФО и ПФО

В регионах Центрального и Приволжского федеральных округов от сильного ветра пострадали более 50 человек, передает РИА «Новости».

Как сообщили в МЧС по России, среди пострадавших — шесть детей.

«Пострадало 52 человека, в том числе шесть из них дети, 23 человека из числа пострадавших госпитализированы», — сообщили в ведомстве..

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По данным министерства, зарегистрировано падение более 500 деревьев и пяти широкоформатных конструкций, повреждены кровли 122 жилых домов, повреждения получили 82 автомобили.

В настоящее без энергоснабжения остаются почти 60 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в результате порывов ветра, достигавших 28 метров в секунду, в Нижегородской области 29 человек обратились за медицинской помощью.