ФСБ пресекла деятельность сети сбыта оружия в регионах России

ФСБ России провела розыскные и следственные действия в отношении 32 россиян, причастных к изготовлению и сбыту оружия в регионах страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что операция была проведена совместно с МВД.

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«29 мая 2018 года в 14 регионах страны проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения», — говорится в сообщении.

В ходе операции были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 осколочных гранат, три минометные мины, около четырех тысяч патронов разного калибра и другие виды оружия.

Ранее сообщалось, что завербованный службой безопасности Украины сотрудник РЖД сдался ФСБ.