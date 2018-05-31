В районе Пречистенской набережной нашли труп человека
В районе Хамовники в Москве-реке обнаружен труп человека, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«В районе Пречистенской набережной возле храма в Москве-реке обнаружен труп человека», — сказал источник.
Он отметил, что в данный момент на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые будут расследовать обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в реке нашли чемодан с телом неустановленного мужчины. По факту инцидента следственным отделом по городу Ногинск было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)».