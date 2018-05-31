При крушении легкомоторного самолета в США погиб человек

На юге штата Нью-Йорк в результате крушения легкомоторного самолета погиб человек, передает NBC.

По данным телекомпании, разбившийся учебный самолет T-6 Texan должен был принять участие в авиашоу. Сообщается, что погиб пилот воздушного судна.

Также отмечается, что на месте крушения начался пожар, его потушили спасатели.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач США Джером Адамс оказал срочную медицинскую помощь человеку во время авиарейса.