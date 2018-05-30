Спасатели вытащили из Москвы-реки двух мужчин и напоили чаем

Представители Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что спасатели вытащили двух мужчин из Строгинской поймы Москвы-реки, после того, как те упали в воду с перевернувшейся резиновой лодки, передает агентство городских новостей «Москва».

«В 18:18 вахтенный наблюдатель заметил перевернувшуюся резиновую лодку с парусом в Строгинской пойме Москвы-реки. По спасательной тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена поисково-спасательной станции «Строгино» и принятыми мерами с поверхности воды были подняты двое мужчин, которых незамедлительно доставили на станцию», — сообщили представители ГУ МЧС.



Отмечается, что сотрудники станции оказали пострадавшим первую помощь, после чего согрели и напоили мужчин чаем. Они отказались от госпитализации, после чего их отпустили домой.