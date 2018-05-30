Савченко решила прервать голодовку

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая является подозреваемой по делу о подготовке терактов в Киеве, приняла решение прервать голодовку, которая длится уже более 60 дней, для того, чтобы повторно пройти допрос на полиграфе. Об этом сообщается на ее странице в фейсбуке.

«В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе «правды», Надеждой Савченко принято решение прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы», — говорится в тексте сообщения.

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Представители Савченко также сообщили, что сторона защиты занимается работой по подготовке ходатайства для назначения психо-физиологического исследования с применением полиграфа.

Ранее сообщалось, что Савченко решила продолжать голодовку из-за невкусной еды в тюрьме.