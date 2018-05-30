На юго-востоке Москвы загорелся склад с макулатурой
На юго-востоке столицы произошло возгорание на складе с макулатурой. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Как отмечается, возгорание произошло в Печатниках по адресу ул. Южнопортовая, д.27.
«В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
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Уточняется, что распространению огня способствует сильный ветер. К тушению склада привлечены 56 человек и 18 единиц техники.
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