На юго-востоке Москвы загорелся склад с макулатурой

На юго-востоке столицы произошло возгорание на складе с макулатурой. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Как отмечается, возгорание произошло в Печатниках по адресу ул. Южнопортовая, д.27.

«В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что распространению огня способствует сильный ветер. К тушению склада привлечены 56 человек и 18 единиц техники.

Ранее главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о пожаре в здании универмага «Пассаж» на Невском проспекте.