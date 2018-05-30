При взрыве в Афганистане погибли три человека

В результате взрыва в афганской провинции Логар погибли три человека, передает телеканал TOLO News.

По данным телеканала, при атаке террориста-смертника погибли трое полицейских, еще восемь человек получили ранения.

Отмечается, что в атаке участвовали три террориста, двое из них были ликвидированы полицией.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Афганистане восемь человек погибли при взрывах на стадионе.

Как отмечалось, взрывы прогремели во время матча по крикету на стадионе города Джелалабад провинции Нангахар. В результате инцидента также пострадали 45 человек.