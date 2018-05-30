На Кубе четыре человека погибли из-за шторма «Альберто»

На Кубе четыре человека погибли из-за тропического шторма «Альберто». Об этом сообщает Prensa Latina.

По данным агентства, из-за наводнений, вызванных штормом «Альберто», четыре человека погибли в центральной части Кубы.

Ранее сообщалось, что на Кубе из-за последствий урагана «Альберто» эвакуировали не менее 11 тысяч человек.

Как отмечалось, из-за ливней, вызванных ураганом, в регионе началась паника. Союз железных дорог Кубы объявил об отмене пассажирских перевозок на национальном уровне до тех пор, пока их не станет возможным возобновить. Автомобильные перевозки также были приостановлены.