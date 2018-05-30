В Мексике насмерть забили журналиста

В мексиканском городе Сьюдад-Виктория насмерть забили журналиста Эктора Гонсалеса Антонио. Об этом сообщает UnoTV со ссылкой на генерального прокурора штата.

По данным полиции, журналист был убит прямо на улице города, ему нанесли смертельные удары.

Как отмечается, в настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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29 мая на Украине был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.