Пожар произошел в универмаге в центре Петербурга

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу на своем сайте сообщило о пожаре в здании универмага «Пассаж» на Невском проспекте.

«29 мая в 19:45 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский пр., дом 48, в здании универмага «Пассаж», — говорится в тексте официального сообщения.

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Сообщается, что горит надстройка на кровле, площадь горения составляет 80 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Ликвидацией пожара на месте занимаются 24 единицы техники МЧС и 107 человек личного состава.

По словам источника в экстренных службах, «очаг возгорания находится в вентиляционной шахте на четвертом этаже универмага», передает РИА «Новости».