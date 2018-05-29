Один человек погиб при пожаре на юго-западе Москвы

Источник в экстренных службах сообщил о смерти одного человека в результате пожара, который произошел в жилом доме, расположенном на юго-западе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Пожар произошел в частном доме по адресу: ул. 2-я Павлоградская, д. 29. В результате погиб один человек. Площадь горения составила около 200 квадратных метров», — рассказал источник.

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Официальные представители Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москвы сообщили, что пожар был локализован в 19.39.

«В настоящее время ведется проливка помещений для устранения тлений», — сказали в ведомстве.

Ранее в Москве было выпущено предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.