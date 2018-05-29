В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы на юге

По словам источника в правоохранительных органах столицы, полиция объявила план «Перехват» после того, как неизвестный открыл огонь в Даниловском районе и скрылся с места происшествия, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 2 в 1-м Донском проезде неизвестный открыл стрельбу, в результате пострадал один человек. Подозреваемый скрылся с места происшествия на внедорожнике BMW X5 с московскими номерами», — сказал источник.

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Он также отметил, что сотрудники полиции ведут поиски открывшего огонь водителя, с целью его обнаружения и задержания в Москве было принято решение об введении в действие плана «Перехват».

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