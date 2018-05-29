В СК заявили о росте популярности темы стрельбы в школах

Сотрудник главного управления криминалистики Следственного комитета Сергей Коротких сообщил о росте популярности темы «скулшутинга» или массовых расстрелов в школах среди российских пользователей интернета, передает РИА «Новости».

«Указанная тема набирает популярность среди пользователей российских пользователей сети интернет. Приведу пример: за период с 1 января до 24 мая 2018 года общее количество сообщений по скулшутингу составило в сети более 20 тысяч, из которых более 13 тысяч — это оригиналы, а остальные — перепечатки или репосты», — сказал Коротких.

Реклама

Коротких также отметил. что понятие «скулшутинг» появилось в 1999 году после стрельбы в школе «Колумбайн» в Колорадо, которую устроили двое старшеклассников.

Ранее в мае сообщалось, что в в Екатеринбурге полицейские провели для школьников зарядку со стрельбой, в Коми учитель установил видеокамеру в женском туалете, в Приморье учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, в Забайкалье бывший ученик напал на директора школы из-за плохой характеристики для военкомата.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о насилии в российских школах.