Под Красноярском мужчина зарезал трех человек

В Манском районе Красноярского края мужчина зарезал трех человек после совместного распития алкоголя. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в деревне Новогеоргиевка. В доме вместе с подозреваемым находилось еще трое взрослых и девятилетняя девочка.

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«Ночью 54-летний подозреваемый взял кухонный нож и на почве личной неприязни нанес смертельные удары всем взрослым членам семьи, девочку мать прикрыла собой, и ей удалось спастись», — говорится в сообщении.

После этого мужчина ранил себя, однако ранение было не опасным для жизни. В настоящее время он задержан, ему оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц).