Врио губернатора Приморья снял противопожарный режим в регионе

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о снятии в регионе особого противопожарного режима, передает РИА «Новости».

«Особый противопожарный режим снят в Приморье во вторник, 29 мая. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Основанием для снятия особого противопожарного режима стала нормализация обстановки в Приморье, связанной с лесными пожарами», — говорится в сообщении.

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Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение огня, сжигание мусора, проведение огнеопасных работ.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае за минувшие сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 200 гектаров.