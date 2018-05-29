В Румынии при взрыве снаряда погиб человек

В Румынии при взрыве снаряда времен Второй мировой войны погиб человек, еще двое получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инспекторат чрезвычайных ситуаций страны.

«В результате взрыва 27-летний мужчина погиб, еще двое пострадали. Одному из них оторвало левую руку, он получил множественные раны из-за осколков. У второго задета бедренная артерия, раны в области груди и гениталий», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что причиной произошедшего стал снаряд времен войны, задетый рабочими.

Министерство обороны страны предоставило два вертолета для перевозки пострадавших.

В начале мая противотанковую мину без запала обнаружили на территории ипподрома в Бишкеке.