Президента Палестины Махмуда Аббаса выписали из больницы, сообщает ABC.

По данным телеканала, вышедший из больницы Аббас «говорил бодрым голосом».

«Я благодарю бога за то, что меня выписали из больницы. Я совершенно здоров и планирую приступить к работе завтра», — сказал он.

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Аббас проходил лечение от воспаления легких, которое было диагностировано у 83-летнего президента после операции на ухе.

Его госпитализация вызвала дискуссию о том, что у лидера Палестины нет явного преемника, а механизмы передачи власти, которые могли бы надежно работать в условиях внутрипалестинского раскола так и не были созданы.