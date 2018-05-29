Аббаса выписали из больницы
Президента Палестины Махмуда Аббаса выписали из больницы, сообщает ABC.
По данным телеканала, вышедший из больницы Аббас «говорил бодрым голосом».
«Я благодарю бога за то, что меня выписали из больницы. Я совершенно здоров и планирую приступить к работе завтра», — сказал он.
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Аббас проходил лечение от воспаления легких, которое было диагностировано у 83-летнего президента после операции на ухе.
Его госпитализация вызвала дискуссию о том, что у лидера Палестины нет явного преемника, а механизмы передачи власти, которые могли бы надежно работать в условиях внутрипалестинского раскола так и не были созданы.