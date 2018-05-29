На Кубе эвакуировали 11 тысяч человек из-за урагана «Альберто»

На Кубе из-за последствий урагана «Альберто» эвакуировали не менее 11 тысяч человек, сообщает Prensa Latina со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что из-за ливней, вызванных ураганом, в регионе началась паника. Союз железных дорог Кубы объявил об отмене пассажирских перевозок на национальном уровне до тех пор, пока их не станет возможным возобновить. Автомобильные перевозки также были приостановлены.

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Ранее сообщалось, что в Северной Каролине два человека погибли из-за тропического шторма «Альберто», который достиг побережья США.

Из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились двое пассажиров.