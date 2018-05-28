В Москве мужчина отобрал холодильник у своей 91-летней бабушки

В Москве полиция задержала мужчину, который, угрожая своей бабушке, вынес из ее квартиры на западе столицы холодильник. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району Москвы задержали 28-летнего жителя Московской области, подозреваемого в грабеже у пожилой родственницы. В территориальный отдел полиции поступило заявление от 91-летней москвички, которая рассказала, что к ней в квартиру на ул. Беловежская пришел внук и, угрожая, вынес из квартиры холодильник», — сказали в пресс-службе.

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Отмечается, что ущерб составил 25 тыс руб.

Позднее мужчина был задержан полицией. Против него возбуждено дело по статье 161 УК («Грабеж»).

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный похитил три тонны фисташек.