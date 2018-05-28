Спасший ребенка в Париже «человек-паук» из Мали получил французское гражданство

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в гражданство страны мигранта из Мали Малиана Мамуда Гассаму, который спас ребенка в Париже, сообщает Politico.

В Париже маленький ребенок остался без присмотра и чуть не выпал с балкона четвертого этажа. Гассама взобрался на балкон и сумел спасти ребенка.

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Видео произошедшего стало очень популярным в соцсетях, пользователи интернета окрестили Гассаму «Человеком-пауком». На следующий день в интернете появилась петиция с призывом принять выходца из Мали во французское гражданство. Петиция набрала более 6 тыс подписей менее чем за сутки.

На церемонии получения гражданства Гассама поблагодарил главу Франции и рассказал, что он «не думал» во время спасения ребенка и что «Бог помог ему».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон вспомнил «Войну и мир» в разговоре о доверии.