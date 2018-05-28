Суд в Польше отказался переименовывать 12 столичных улиц по закону «о декоммунизации»

Воеводский административный суд в Варшаве постановил отменить решение воеводы Мазовецкого о переименовании 12 улиц польской столицы в рамках закона «о декоммунизации», передает РИА «Новости».

Сообщается, что, в числе прочего, отменено решение о переименовании аллеи Народной армии в аллею Леха Качиньского, погибшего в 2010 году президента Польши.

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«Воевода должен был в обосновании своего решения четко указать, почему названия улиц подпадают под закон о декоммунизации и в связи с этим требуют изменения», — сказал судья во время объяснения своего решения.

Он отметил, что в пояснительной записке должно быть «четкое объяснение». почему то или иное советское название «пропагандирует коммунизм».

Ранее в Польше вступил в силу закон о запрете «пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования». Согласно данному закону, местные власти должны поменять названия улиц и площадей, которые носят «тоталитарные» названия. В Институте национальной памяти Польши подсчитали, что в соответствии с данным законом около 1,5 тыс. улиц должны быть переименованы.

Также ранее польские власти выступили за вступление Украины и Грузии в НАТО.