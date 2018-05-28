Француз погиб от взрыва купленной на рынке гранаты

Житель коммуны Дамлевьер во Франции приобрел на блошином рынке гранату и погиб от ее взрыва. Об этом пишет портал Sudouest со ссылкой на прокурора.

Взрыв произошел утром 27 мая в гараже мужчины после того, как он произвел с гранатой некие манипуляции. Несмотря на оказанную помощь, он скончался.

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На место вызвали саперов, поскольку там обнаружилось еще несколько гранат, сообщил прокурор. По его словам, погибший был «коллекционером».

Продавец боеприпасов был задержан, ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Правоохранители нашли у него еще одну гранату, которую он намеревался реализовать.